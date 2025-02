Paleta: Continúa el Torneo «La Net Wireless»

Este jueves tuvo continuidad el Torneo que se lleva a delante en el Club de Paleta Chascomús, donde jugadores de la zona se disputan la copa «La Net Wireless».

Nuevamente con presencia ranchera, se jugó la segunda jornada del campeonato con 12 partidos, y buen marco de público.

Resultados:

Categoría Suma 6 o más

Killamet F-Benavides S a Lejona F-Dallavia A 12/6 12/10.

Bertoglio A-Gonzalia P a Casalins L-Alfonsin S 12/8 12/5.

Lejona F-Dallavia A a Pintos M-Del Re R 7/12 12/8 7/3.

Ortega D-Sallenave L a Casalins L-Alfonsin S 12/10 12/2.

Pintos M-Del Re R a Killamet F-Benavides S 11/12 12/4 7/6.

Bertoglio A-Gonzalia P a Ortega D-Sallenave L 9/12 12/10 7/3.

Categoría suma 12 o más

Rodríguez C-Arguello J a Balisa F-Taus C 12/11 12/9.

Gayol M-Gayol T a Roldan B-Kolkowski I 12/7 12/9.

Roldan B-Kolkowski I a Goñi A-Alberti C 12/7 12/1.

Balisa F-Taus C a Canales J-Eseiza M 12/6 12/5.

Gayol M-Gayol T a Goñi A-Alberti C 12/6 12/6.

Canales J-Eseiza M a Rodríguez C-Arguello J 12/8 12/10.

Jornada de viernes, con 12 partidos desde las 19 hs, tomarán parte de la misma pelotaris de San Miguel del Monte, Lezama, La Plata, Verónica y Chascomús.

Prensa Liga Regional