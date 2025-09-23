Lele Lovato se presentará en la 6ª Fiesta Regional del Choripán

Una nueva edición de la fiesta organizada por el Ballet Folklórico General Paz tendrá como artista especial invitado a Leandro “Lele” Lovato.

publicidad

Una vez más, luego de varios años, el santafesino llega a nuestra ciudad, para vivir una jornada a puro folclore, música y danza, rindiendo homenaje a un plato típico de nuestro país, el choripán.

El espectáculo será el domingo 5 de octubre, desde las 10hs. en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con entrada libre y gratuita. Cabe aclarar que el estacionamiento será arancelado.

Una nutrida cartelera, tendrá como marco un patio gastronómico, de artesanos y emprendedores. La locución de la 6ª edición de la Fiesta del Choripán, estará a cargo de Javier Ponce y Claudio Lavandeyra.

PROGRAMACIÓN:

Dúo Flor y José.

Las Changuitas Violineras.

Adrián Guzmán.

Entrecasa Folk

Taller de Adultos «Héroes de Malvinas

Ballet Infantil «Héroes de Malvinas

Ballet «Guardia de los Ranchos».

Ballet «Villanueva Futbol Club

Ballet «Corazones Criollos».

Agrupación Folclórica «Arraigo»

Ballet Folklórico «Abriendo Tranqueras»

Agrupación Folklórica «El Vendaval

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Ballet Folklórico «Esencia Sureña».

Agrupación Folklórica «Los Salamanqueros

«Somos Danza Viva»

Escuela de Danzas «Cruz del Sur»,

Actuación especial:

Ballet General Paz

Ballet Infantil «General Paz».

El gran cierre, está previsto para las 18 hs. con la presentación de Leandro «Lele» Lovato.

La organización invita al público a acercarse al predio con reposera y sombrilla.