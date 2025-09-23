Lele Lovato se presentará en la 6ª Fiesta Regional del Choripán

Una nueva edición de la fiesta organizada por el Ballet Folklórico General Paz tendrá como artista especial invitado a Leandro “Lele” Lovato.
Una vez más, luego de varios años, el santafesino llega a nuestra ciudad, para vivir una jornada a puro folclore, música y danza, rindiendo homenaje a un plato típico de nuestro país, el choripán.
El espectáculo será el domingo 5 de octubre, desde las 10hs. en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con entrada libre y gratuita. Cabe aclarar que el estacionamiento será arancelado.
Una nutrida cartelera, tendrá como marco un patio gastronómico, de artesanos y emprendedores. La locución de la 6ª edición de la Fiesta del Choripán, estará a cargo de Javier Ponce y Claudio Lavandeyra.
PROGRAMACIÓN:
- Dúo Flor y José.
- Las Changuitas Violineras.
- Adrián Guzmán.
- Entrecasa Folk
- Taller de Adultos «Héroes de Malvinas
- Ballet Infantil «Héroes de Malvinas
- Ballet «Guardia de los Ranchos».
- Ballet «Villanueva Futbol Club
- Ballet «Corazones Criollos».
- Agrupación Folclórica «Arraigo»
- Ballet Folklórico «Abriendo Tranqueras»
- Agrupación Folklórica «El Vendaval
- Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.
- Ballet Folklórico «Esencia Sureña».
- Agrupación Folklórica «Los Salamanqueros
- «Somos Danza Viva»
- Escuela de Danzas «Cruz del Sur»,
- Actuación especial:
- Ballet General Paz
- Ballet Infantil «General Paz».
El gran cierre, está previsto para las 18 hs. con la presentación de Leandro «Lele» Lovato.
La organización invita al público a acercarse al predio con reposera y sombrilla.