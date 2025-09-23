Lele Lovato se presentará en la 6ª Fiesta Regional del Choripán

Una nueva edición de la fiesta organizada por el Ballet Folklórico General Paz tendrá como artista especial invitado a Leandro “Lele” Lovato.

publicidad

Una vez más, luego de varios años, el santafesino llega a nuestra ciudad, para vivir una jornada a puro folclore, música y danza, rindiendo homenaje a un plato típico de nuestro país, el choripán.

El espectáculo será el domingo 5 de octubre, desde las 10hs. en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con entrada libre y gratuita. Cabe aclarar que el estacionamiento será arancelado.

Una nutrida cartelera, tendrá como marco un patio gastronómico, de artesanos y emprendedores. La locución de la 6ª edición de la Fiesta del Choripán, estará a cargo de Javier Ponce y Claudio Lavandeyra.

PROGRAMACIÓN:

  • Dúo Flor y José.
  • Las Changuitas Violineras.
  • Adrián Guzmán.
  • Entrecasa Folk
  • Taller de Adultos «Héroes de Malvinas
  • Ballet Infantil «Héroes de Malvinas
  • Ballet «Guardia de los Ranchos».
  • Ballet «Villanueva Futbol Club
  • Ballet «Corazones Criollos».
  • Agrupación Folclórica «Arraigo»
  • Ballet Folklórico «Abriendo Tranqueras»
  • Agrupación Folklórica «El Vendaval
  • Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.
  • Ballet Folklórico «Esencia Sureña».
  • Agrupación Folklórica «Los Salamanqueros
  • «Somos Danza Viva»
  • Escuela de Danzas «Cruz del Sur»,
  • Actuación especial:
  • Ballet General Paz
  • Ballet Infantil «General Paz».

El gran cierre, está previsto para las 18 hs. con la presentación de Leandro «Lele» Lovato.

La organización invita al público a acercarse al predio con reposera y sombrilla.

Noticia patrocinada por