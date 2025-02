La UCR rechazó la salida de Argentina de la OMS: “Un grave error para la salud pública”

Maximiliano Abad y Alejandra Lorden rechazaron la salida de Argentina de la OMS, advirtiendo sobre los riesgos para la salud pública y el aislamiento internacional.

publicidad

La reciente decisión del presidente Javier Milei de iniciar el proceso para retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó un fuerte rechazo desde la Unión Cívica Radical (UCR). Según varios dirigentes del partido, esta medida podría traer graves consecuencias para la salud pública del país, alejando a Argentina de la cooperación internacional en un ámbito tan crucial como lo es el de la salud.

Maximiliano Abad, senador nacional de la UCR, expresó en su cuenta de X (antes Twitter) su preocupación ante la posible salida del país de la OMS. Abad advirtió que, en lugar de beneficiar a la Argentina, esta decisión podría aislar al país en un área donde la cooperación internacional es fundamental. “Salir de la OMS no le traerá beneficios a la Argentina. Por el contrario, se aislará en materia de salud, un área donde la cooperación internacional es fundamental en términos de financiamiento, innovación y asistencia“, señaló el legislador. A su juicio, las reformas en salud deben proponerlas desde adentro, sin renunciar a los beneficios de ser parte de la comunidad internacional.

“Es un error salir de la OMS”

Por su parte, Alejandra Lorden, diputada de la provincia de Buenos Aires, también manifestó su preocupación por la salida de la OMS. En diálogo con INFOCIELO, Lorden destacó que la organización internacional tiene un rol clave en la coordinación de políticas de salud a nivel global, especialmente en países en desarrollo como Argentina. “Nuestro país aún en desarrollo necesita garantizar el acceso a la salud universal y regirse por estándares de calidad, por eso es un error salir de la OMS“, sostuvo. Además, agregó que se está observando un fenómeno en los medios de comunicación, donde algunos profesionales de la salud están promoviendo opiniones no científicas, como la necesidad generalizada de suplementos vitamínicos, sin tener en cuenta la calidad de los enfoques empíricos y científicos.

El bloque de diputados de la UCR, Somos Democracia Para Siempre, emitió un comunicado tajante en el que expresaron su rechazo rotundo a la decisión de Milei. “Con la salud de los argentinos, no”, afirmaron, argumentando que la OMS coopera con Argentina en áreas clave como la atención primaria, salud mental y el combate de enfermedades graves como el VIH, la tuberculosis y el Mal de Chagas. El bloque advirtió que la salida de la OMS no solo no implicará ahorros, sino que aumentará los costos sanitarios y provocará un daño social significativo. “Sacar al país de la OMS no va a significar ningún ahorro. Va a aumentar los costos sanitarios y va a generar un daño social altísimo“, sostuvieron.

Los diputados de la UCR hicieron un llamado al presidente Milei a reconsiderar su postura. “Los argentinos lo votaron para bajar la inflación, no para ser ratones de laboratorio de su experimento libertario. ¿Cuántas vidas costarán su flirteo ideológico a Trump?“, cuestionaron, haciendo un llamado a poner el bien común por encima de ideologías que consideran peligrosas.

La salida de Argentina de la OMS es un tema que seguirá siendo objeto de debate, y mientras algunos defienden la soberanía del país, otros insisten en la importancia de mantener un lugar activo en los foros internacionales de salud para garantizar el bienestar de los argentinos.

Fuente: Infocielo