La Peregrinación Juvenil a Luján 2025 será el 4 de octubre

La tradicional caminata de fe cumplirá su 51ª edición bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Miles de jóvenes recorrerán los 60 kilómetros que unen Liniers con la Basílica de Luján.

a Peregrinación Juvenil a Luján ya tiene fecha confirmada: se realizará el sábado 4 de octubre de 2025 y marcará la edición número 51 de esta manifestación popular de fe. Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, miles de fieles volverán a marchar rumbo a la Basílica de la Virgen de Luján.

Los peregrinos podrán optar por el recorrido tradicional de 60 kilómetros desde el santuario de San Cayetano en Liniers o por un trayecto más corto de 30 kilómetros desde La Reja. También habrá quienes se sumen como voluntarios en los distintos puestos de apoyo distribuidos en el camino.

En el caso de la Comunidad UCA, los participantes se reunirán en la sede de Puerto Madero para partir hacia los puntos de inicio: a las 7 de la mañana hacia Liniers y a las 14 hacia La Reja (horarios a confirmar). En ambos casos, se entregarán provisiones antes de iniciar la caminata.

Durante el recorrido, se dispondrán cuatro puestos de asistencia donde se ofrecerán alimentos, bebidas, espacios de descanso y baños para los peregrinos. Una vez finalizada la peregrinación, los colectivos de regreso partirán entre la 1 y las 2 de la madrugada del domingo 5 de octubre, con paradas en Plaza Italia y la sede UCA en Puerto Madero.

