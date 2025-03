La CGT anunció un paro general de 24 horas tras la represión a los jubilados

Héctor Daer confirmó un paro general de para «antes del 10 de abril» en respuesta a la represión y las políticas económicas del Gobierno de Milei.

Tras la brutal represión sufrida este miércoles fuera del Congreso de la Nación durante la marcha de jubilados, la CGT ha confirmado la convocatoria a un paro general de 24 horas “antes del 10 de abril” . La medida fue anunciada por Héctor Daer, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), durante el congreso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que se celebró en la sede de Azopardo.

Con la presencia de Hugo Moyano y otros referentes de la central obrera. La represión de ayer, que involucró un fuerte accionar policial contra los manifestantes, sumó presión sobre los sindicatos, que decidieron tomar una postura más firme ante el Gobierno.

Las razones del paro

Este paro será el tercero en lo que va de la gestión de Javier Milei, quien desde su llegada a la Casa Rosada ha mantenido una relación tensa con los gremios. Daer expresó su indignación por las declaraciones del presidente en Davos, las cuales calificó como un ataque a los derechos laborales y sociales de los trabajadores. “Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, afirmó Daer, denunciando la falta de acuerdos y consenso con las centrales sindicales.

El sindicalista también repudió las políticas salariales del Gobierno, acusando al oficialismo de “pisar las paritarias” y de utilizar la homologación de acuerdos como una herramienta para presionar a sindicatos y cámaras empresariales. “Vienen pisándonos los salarios, utilizando el instrumento de la homologación para apretar a cámaras empresariales y a sindicatos, algo que jamás se usó de esta manera para ir con salarios por debajo de la inflación, salarios a la baja”, señaló Daer, remarcando su rechazo al ajuste salarial y a las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo.

La confirmación del paro general llega tras varios meses de relativa calma y una postura de cooperación tácita entre los sindicatos y el Gobierno. Sin embargo, la tensión aumentó en las últimas semanas, especialmente después de que los gremios decidieran no sumarse a la marcha de los jubilados de ayer, lo que generó críticas por parte de sectores que consideraban que los sindicatos debían haber mostrado un apoyo más firme. Esta decisión de no participar se suma a otros reclamos por la apaciguada posición de la central obrera frente a la Casa Rosada en los últimos meses.

El anuncio de Daer

