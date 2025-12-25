La ANSV detectó 97 alcoholemias positivas en nochebuena tras controlar más de 5 mil vehículos

Durante los controles en Nochebuena, la ANSV detectó 97 conductores alcoholizados en distintos operativos realizados en todo el país. En total fueron fiscalizados 5.220 vehículos y la alcoholemia más alta se registró en Caucete, San Juan, con 1,83 g/l

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó durante Nochebuena operativos de controles en rutas y accesos de todo el país, con el objetivo de prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol y a maniobras imprudentes al volante.

Como resultado de las fiscalizaciones, se controlaron 5.220 vehículos, se detectaron 97 casos de alcoholemia positiva y se labraron 163 actas de infracción, con 102 retenciones de licencia. En todos los casos de alcohol al volante, los conductores fueron retirados de la circulación.

El operativo se desarrolló en 39 puntos estratégicos del país, en el marco de las fiscalizaciones previstas para la temporada de verano, un período caracterizado por el aumento de la circulación vehicular. Los controles por las Fiestas continuarán durante el día.

LAS ALCOHOLEMIAS MÁS ALTAS

1,83 g/l en Caucete, San Juan

1,66 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

1,57 g/l en Wanda, Misiones

1,49 g/l en Bariloche, Río Negro

1,47 g/l en Las Grutas, Río Negro

Los operativos de control, y en particular los de alcoholemia, forman parte de las acciones permanentes de fiscalización destinadas a reducir la siniestralidad vial. La detección de conductores en infracción permite intervenir antes de la ocurrencia de siniestros graves.

Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

VIDEO ALCOHOLEMIAS: https://drive.google.com/file/d/1R0dAggmL-Dh8ZkYMg8ZGIsy-bFrNR5Gi/view

https://drive.google.com/file/d/13J9Czp_9seqHeQ7nixdh16Ozcpl7nhLR/view