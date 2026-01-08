Juli Benvenutto en franca mejoría, arrancá el 2026 en la S16 de Banfield  

El 2025 fue un gran año para futbolista juvenil Julieta Benvenutto, pese a que, en la recta final, una lesión en su rodilla la dejó afuera de las canchas.

publicidad

En esta nueva temporada, con una gran recuperación, tratamientos mediante, iniciará un nuevo ciclo en la categoría sub 16 del Club Atlético Banfield.

“Juli, tuvo terrible recuperación de su rodilla, gracias al Traumatólogo Karger y a la kinesióloga local, Lucía Deluchi, en comunicación con los profesionales del club”, explicó Daniel, su papá.

Sin alta médica todavía, pero con la confirmación de la fecha de inicio de actividades en el club que milita desde hace un tiempo. Será el 19 de este mes, en su siguiente categoría, la sub 16.