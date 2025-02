Javier Rodríguez: «Contrarrestamos el ajuste de Milei en ciencia y tecnología»

El Gobierno bonaerense avanza con los preparativos para el Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, aseguró que el Gobierno bonaerense seguirá apoyando la ciencia y la tecnología para intentar paliar la política generalizada de recortes por parte de la Casa Rosada: «Contrarrestamos el ajuste de Milei», enfatizó.

Estas declaraciones se produjeron el miércoles luego de la visita de Javier Rodríguez al Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y es asociado de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).

El Instituto y el Ministerio comparten diversas actividades a través de la Chacra Experimental local y la Estación Hidrobiológica, buscando impactar positivamente en el entramado agropecuario bonaerense. Por otro lado, fortalecer la articulación entre el Gobierno provincial y el INTECH cobra mayor relevancia en este contexto, donde diversos actores políticos bloquean la aprobación del presupuesto para este año, aumentando la incertidumbre.

«Pese a las mezquindades de sectores que no quieren que a nuestra provincia le vaya bien, seguiremos investigando e incentivando el desarrollo local», sostuvo Javier Rodríguez. Con un enfoque más amplio, agregó: «El Gobierno de Axel Kicillof no está pensando en la timba, en hacer un negocio privado o una estafa con criptomonedas. No. Acá tenemos puesta la cabeza en fomentar la ciencia, el aprendizaje y el trabajo, que es la única forma genuina de hacer crecer a una sociedad».

En esta visita, el ministro fue recibido por el intendente local, Javier ‘Chapa’ Gastón, con quien repasó la agenda de actividades en el municipio.

Las novedades más importantes en Chascomús

La visita de Javier Rodríguez a Chascomús se dio en el marco de la organización para el Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas. En efecto, ya se confirmó que la novena edición será en mayo en dicha ciudad.

Este evento, además de integrar la actividad agropecuaria con prácticas innovadoras y actualizar los últimos cambios en cuanto a leyes y regulaciones, busca profundizar el análisis sobre el desarrollo sustentable, en un escenario global con dificultades y oportunidades.

Por otro lado, con las presencias de Axel Kicillof y Javier Rodríguez, se inauguró la Casa de la Provincia, que posee una delegación del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA). Esto va a agilizar trámites y generará mayor cercanía con productores locales, otorgando herramientas y asistencia para que desarrollen su actividad correctamente, ahorrándoles un viaje de muchos kilómetros. De esta forma, se mejora el acceso a las políticas públicas, en un contexto nacional desafiante.