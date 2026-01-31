Homenaje al Escritor Rubén Darío: Gabriel López convocado para representar a Argentina

El escritor de Chascomús, Gabriel Alejandro López, fue invitado a participar en el 159° aniversario del natalicio del escritor Rubén Darío, organizado por la Rubén Darío World Foundation USA, con la colaboración en la parte editorial de Love Living World Movement – Libertad Betancourt.

Gabriel López fue uno de los dos representantes de Argentina (junto a la gestora cultural y escritora Abby Moreno) en donde participaron escritores y divulgadores culturales de diversas partes del mundo.

La participación de nuestro representante no solo de Chascomús sino también del municipio de General Paz, podrá verse en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/share/v/1MhUgFHST2

Además, fue publicado en el periódico «El nuevo mundo» para habla hispana en Las Vegas, Nevada, EEUU.