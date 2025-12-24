General Paz entre los municipios con “nulo cumplimiento de la presentación y divulgación de las cuentas públicas”

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicó su informe anual sobre la “Transparencia Fiscal Municipal” de la provincia de Buenos Aires. General Paz integra el último grupo, el de “nula” transparencia, junto a otras 21 localidades.

“En el marco del creciente interés por la transparencia y difusión de las cuentas públicas, y en línea con los trabajos que se vienen realizando desde la Filial de la Provincia de Buenos Aires de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), se presenta un nuevo relevamiento y evaluación de la información fiscal y presupuestaria publicada por los 135 municipios bonaerenses”, reza el encabezado del informe, que da hace referencia a la visibilidad y disponibilidad de los presupuestos y su ejecución en las respectivas páginas web oficiales hasta el período comprendido del 1 al 8 de noviembre del presente año.

De acuerdo a la información relevada, la ASAP clasifica a los municipios en cinco grupos: a) los de cumplimiento estricto en la presentación y divulgación de las cuentas públicas (100 puntos); b) los de alto cumplimiento en la presentación y divulgación de las cuentas públicas (75 a <100 puntos); c) los de cumplimiento medio en la presentación y divulgación de las cuentas públicas (40 a <75 puntos); d) los de bajo o regular cumplimiento en la presentación y divulgación de las e) los de nulo cumplimiento en la presentación y divulgación de las cuentas públicas (de 0 a 5 puntos).

De acuerdo con el estudio realizado, 63 municipios (casi el 47 %), alcanzan el puntaje ideal, registrando un cumplimiento estricto. Por otro lado, cinco municipios obtienen un nivel mayor o igual a los 75 puntos obteniendo un nivel alto de visualización en el índice de transparencia propuesto en el presente informe. Respecto al resto de los municipios, 18 son los distritos que se ubican en un nivel medio; mientras que 28 exponen un cumplimiento bajo o regular, y los restantes 21 bajo o nulo.

Fácil acceso de sus cuentas públicas en páginas oficiales

Se constata que 124 municipios (92% del total de los municipios de la Provincia) presentan un fácil acceso a la información presupuestaria y/o financiera en sus páginas web oficiales. En general, se caracterizan por privilegiar el acceso a la exposición de sus cuentas públicas a través de enlaces con denominaciones tales como: “Transparencia”, “Gobierno Abierto”, “Informes Financieros”, “Hacienda”, “Rendición de Cuentas” o “Presupuesto”, de manera visible para la ciudadanía.

Otros 11 municipios (el 8 % restante) no exponen sus cuentas públicas de manera accesible o bien directamente omiten publicar la información fiscal y/o presupuestaria requerida.

Presupuesto 2025

Son 83 los municipios bonaerenses que publican, a la fecha del presente relevamiento, el presupuesto del ejercicio corriente con la apertura tanto del cálculo de recursos, como del presupuesto de gastos, mientras que uno lo hace en forma parcial, exponiendo solo información de gastos los 51 municipios restantes no exhiben en sus sitios web información alguna del presupuesto vigente.

Situación Económico Financiera

La publicación de la situación económico financiera (SEF) expone, entre otras, la información correspondiente a la evolución del percibido de recursos, el devengamiento de gastos por objeto y por programa y una síntesis del esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento.

La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) establece en su artículo Nº165 que corresponde al ejecutivo municipal la publicación semestral de una reseña de la situación económica-financiera de la Municipalidad y de sus programas de servicios; unidades de servicios prestados, costos y recursos con los que se financiaron. Por su parte el Honorable Tribunal de Cuentas provincial estableció que dicha publicación debe contemplar la página web oficial. De acuerdo con lo relevado 69 gobiernos locales exhiben esta información con datos al tercer trimestre de 2025. Otros 40 municipios muestran como último dato la SEF la ejecución del segundo trimestre 2025 y 2 municipios lo hacen al 31 de marzo de 2025. Son 24 los municipios que no cumplieron con el compromiso de publicar en su web la SEF.

Ejecución presupuestaria trimestral (recursos y gastos)

Se verifica que 68 distritos divulgan sin rezagos la información trimestral de su ejecución presupuestaria, mientras que 8 municipios lo hacen con un rezago de un trimestre; y 4 municipios mantienen publicaciones con un semestre de rezago. Por su parte 55 municipios no publicaron la ejecución de sus recursos y gastos.

Gastos por Finalidad y Función

La ejecución de los gastos por finalidad y función permite abordar el gasto público municipal según la naturaleza de los servicios que se brindan a la comunidad, identificando el objetivo primario de una determinada política presupuestaria. Es decir, permite determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar éstos.

Son 68 los municipios que visibilizan la ejecución trimestral de sus gastos según finalidad y función al tercer trimestre 2025, 7 lo hacen al segundo trimestre de 2025 y 3 con 6 meses de rezago. Por el contrario 57 municipios, no brindan esta información en sus sitios web oficiales.

Deuda pública municipal

La información acerca del stock de deuda pública y sus perfiles de vencimientos al cabo del tercer trimestre de 2025, es publicada por 68 distritos, mientras que son 61 los municipios que no exhiben información sobre el endeudamiento y 6 municipios lo realizan con rezagos superiores.

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL MUNICIPAL – RESULTADOS