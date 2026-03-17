ENTRADERA: se investiga el hecho y piden colaboración a la poblacion

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que, en el día de la fecha en horas de la madrugada, se toma conocimiento de un ingreso en Finca, sobre calle Moreno,dónde dos masculinos y una Femenina, toman de sorpresa a los moradores de la Vivienda, quienes se hallaban durmiendo, y le sustraen un televisor y herramientas de mano.

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Se halla personal policial de esta Dependencia y de Policía Científica trabajando en relación alIlícito, tomando intervención la UFID de Brandsen.

Se solicita a la Comunidad que ant cualquier situación extraña, o personas merodeando algún lugar, se mantenga comunicación inmediata al 911 o a los abonados 02241-481134 de Comisaría Ranchos.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral Paz

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