ELECCIONES NACIONALES 2025

Lanzan un simulador para practicar con la Boleta Única Papel

La novedad de esta elección es que, por primera vez en la historia argentina, se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), un sistema que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias. La implementación fue reglamentada en 2024 a través del Decreto 1049, con el objetivo de agilizar el proceso electoral, evitar faltantes o robo de boletas y simplificar el escrutinio.

¿Cómo funciona la Boleta Única Papel?

La BUP es una única hoja en la que figuran todas las agrupaciones políticas y sus candidatos. El votante debe marcar con una cruz o tilde el casillero correspondiente a su elección. Se puede optar por:

-Votar lista completa de un partido.

-Votar candidatos de distintas fuerzas en diferentes categorías (lo que se conoce como «corte de boleta», pero que no aplica en Provincia de Buenos Aires que ya eligió cargos provinciales y municipales).

-Votar en blanco en alguna categoría específica.

Este sistema busca que todas las fuerzas políticas tengan la misma visibilidad y que se reduzcan las controversias vinculadas con la provisión de boletas.

Simuladores online para practicar

Con el fin de que la ciudadanía llegue al día de la votación con conocimiento del nuevo mecanismo, el Gobierno Nacional y la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron un simulador interactivo disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar y en la página de la CNE. (https://simuladorbup.electoral.gob.ar/)

Allí, los usuarios pueden elegir su distrito —por ejemplo, la provincia de Buenos Aires— y realizar un ensayo virtual del voto, siguiendo cada paso del procedimiento que se aplicará en los comicios.

Una elección clave

Tras las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, que renovaron el parlamento provincial, la mirada está puesta en esta elección nacional, que definirá el nuevo equilibrio de poder en el Congreso de la Nación.

Los especialistas destacan que la Boleta Única Papel no solo representa un cambio cultural en la forma de votar, sino que también será una prueba de organización logística para el sistema electoral argentino, ya que involucra a más de 35 millones de electores habilitados.

(InfoGEI)Jd