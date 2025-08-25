El Verdinegro arrancó el Clausura con el pie derecho

El Club Atlético Ranchos recibió a Deportivo Castelli en el “José Luis Brown”.

El primer partido, correspondiente al Torneo Clausura 2025 de la Liga Chascomunense de Fútbol, en reserva resultó en un empate sin goles.

El Verdinegro formó así: 1- Tuero Lautaro; 2- Capparelli Brian; 3- Tallarico Milton; 4- Alfano Franco; 5- Lebrero Agustín; 6- Chiozza Pedro; 7- Martin Santiago; 8- Aristizábal Augusto; 9- Maggi Gregorio; 10- Ávila Román; 11- López Gabriel. SUPLENTES: Villar Luca, Lebrero Manuel, Alegre Daniel, Castillo Diego, Agra Damián, Díaz Jeremías, Olivera Franco

Por su parte, primera división se quedó con los tres puntos en casa tras una contundente victoria por 3-0. Renzo Genaro convirtió el primer gol y Santiago Paz los otros dos tantos.

En este caso, el equipo estuvo conformado por: 1- Rodas Cristian; 2-Taus Nicolás; 3- Speranza Mauro; 4- Paulisich Ramiro; 5- García Lautaro; 6- Genaro Renzo; 7- Lamarque Mauricio; 8- Paz Santiago; 9- Bozzi Julián; 10- Expósito Nicolás; 11- Expósito Facundo. SUPLENTES: Tuero Lautaro, Chiozza Bautista, López Brandon, Funes Nicolás, Illara Matías, Del Campo Lionel, Martin Joaquín

La fecha 2 será ante ADES, en calidad de visitantes.

Fuente: Prensa CAR