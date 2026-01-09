El descuento más buscado de Cuenta DNI: 20% los viernes de enero y febrero en comercios adheridos

El tope de reintegro por transacción, por persona y por semana es de $5.000. La promoción estará vigente los viernes de enero y febrero, en compras realizadas con Cuenta DNI a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Banco Provincia renovó sus promociones con la billetera Cuenta DNI y este verano, todos los viernes, se podrá optar por el beneficio del 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, y en otros comercios adheridos de rubros alimenticios.

El tope de reintegro por transacción, por persona y por semana es de $5.000. La promoción estará vigente los viernes de enero y febrero, en compras realizadas con Cuenta DNI a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. En tanto, se excluyen de la promoción las grandes cadenas de supermercados.

El descuento promocionado aplicará sobre el precio contado de la compra. Así, quien realice una compra de $2.000 recibirá un reintegro de $400: o bien quien realice compras por $60.000 en la semana recibirá un reintegro de $5.000.

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles de realizada la compra. Esta promoción no es acumulable con otros descuentos vigentes.

Fuente: Agencia DIB