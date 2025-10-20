Dos aprehensiones: «Desobediencia» y «atentado a la autoridad»

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

publicidad

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 19/10/2025 personal policial, procedió a la aprehensión de una ciudadana femenina, por el delito de DESOBEDIENCIA, en razón de poseer medidas cautelares recíprocas y dicha ciudadana incumplió las mismas, en perjuicio de su ex pareja.

En el contexto de dicha aprehensión se produjeron situaciones de desorden y agresiones físicas entre varios concurrentes del local nocturno, con nombre de Fantasía “Bruma”, donde a posteriori se produjo una segunda APREHENSION de un sujeto masculino por el delito de Atentado y Resistencia a la Autoridad, siendo trasladados ambos a sede Policial, dónde horas después Fiscalía interviniente, dispuso la inmediata libertad de ambas personas, continuando con el proceso judicial.

Fdo. Comisario Inspector Lucas Andersen, Jefe J.P.S.C. General Paz.-