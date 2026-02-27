Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Asociación Civil San Vicente de Paul

En la localidad de Ranchos, partido de General Paz, la comisión directiva de la Asociación Civil San Vicente de Paul convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día jueves 26 de marzo de 2026, a las 19,00 horas en su sede ubicada en calle 80 s/nº y Rivadavia de la ciudad de Ranchos para tratar los puntos de:

publicidad

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos socios para refrendar el acta.

2. Consideración de la memoria y el balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

3. Elección de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

La asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de fijada la misma si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios.

Facundo Roberto BOGADO Hernán Antonio SPERANZA

Secretario Presidente