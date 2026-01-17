COMUNICADO: Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados

El Gobierno Nacional ha modificado el régimen de subsidios a la energía que se venía aplicando

hasta el momento. Los cambios afectan a la Energía Eléctrica, Gas por redes y Gas en garrafas.

Este nuevo régimen plantea 2 situaciones:

– usuarios con subsidio y sin subsidio, eliminándose la clasificación anterior de usuarios N1,

N2 y N3.

– Quienes ya están inscriptos en el RASE (modalidad anterior), no es necesario que se vuelvan a inscribir, pero sí es importante mantener actualizada la información si se registraron cambios, además los beneficiarios de programas de Garrafas deben inscribirse y quienes tienen Gas Propano por redes (Caso de la localidad de Villanueva), también.

– Beneficiarios de los subsidios:

o Grupo familiar con ingreso que no supere 3 Canastas Básicas Totales ($ 3.926.139 al mes de enero-2026).

o Grupo familiar que al menos uno de los integrantes cuenta con Certificado de discapacidad.

o Grupo familiar con Ex combatientes de Malvinas que cobren pensión vitalicia.

o No tener más de un inmueble ni vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

IMPORTANTE:

Para quienes puedan acceder a este régimen, se reduce la cantidad de KW subsidiados, siendo que en la actualidad se consideran 350 kw y a partir de ahora se considerarán 300 kw para enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio y agosto y para el resto de los meses 150 kw. Este cambio impactará en los montos finales de las facturas de quienes hoy perciben el subsidio, notando un importante impacto económico.

No está claro aún como impactará el subsidio a la energía por zona fría que se aplicaba para los consumos de junio, julio y agosto que iban hasta 700 kw en 2025 para usuarios del servicio eléctrico

que no accedían a la red de Gas. En caso de eliminar este beneficio los impactos serán aún mayores.

Todas las gestiones deben realizarse a través del sitio Argentina.gob.ar

https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/.

Tenés que tener la información del grupo familiar y datos de ingresos y los servicios a gestionar:

Datos personales, DNI y número de trámite

Datos socioeconómicos

Datos de contacto (teléfono y casilla de mail).

Domicilio exactamente como figura en la boleta;

Datos del servicio de gas natural por red: número de cuenta/cliente y número de medidor;

Datos del servicio de energía eléctrica: número de cuenta/cliente y número de medidor;

Datos del titular de cada servicio en caso de que la factura no está a nombre de quién completa la

DDJJ.

Datos socioeconómicos y personales de todos los mayores de 18 años que conviven en el hogar

Cantidad de menores de edad y datos del que sea titular de un CUD o Pensión Vitalicia de Ex

combatiente.

Ingreso de bolsillo de los integrantes del grupo familiar.

Automóviles o inmuebles y/o bienes de lujo.

EL TRÁMITE ES PERSONAL.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.