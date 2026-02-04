Chascomús fue sede del Encuentro Regional de Municipios de la Provincia de Buenos Aires

El intendente Javier Gastón impulsó la creación del FRIDEC y el secretario de Modernización y Gestión Pública, Pablo Nápoli, propuso avanzar en un consorcio regional con el acompañamiento de CAF.

El Encuentro reunió a intendentes de distintos partidos políticos, funcionarios provinciales y municipales de ciudades intermedias y pequeñas, junto al equipo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para intercambiar miradas sobre los desafíos comunes de las ciudades en crecimiento y avanzar en una agenda de trabajo compartida.

Durante la reunión, Gastón propuso la creación del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento (FRIDEC), concebido como un espacio permanente de articulación estratégica entre municipios, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, la innovación en la gestión pública y la mejora integral de la calidad de vida de las comunidades.

La propuesta del FRIDEC contempla una agenda anual de encuentros, que combinará reuniones políticas entre intendentes con mesas de trabajo técnicas de los equipos municipales, para abordar de manera conjunta problemáticas vinculadas al empleo, la infraestructura, el ambiente, la planificación urbana y el crecimiento de las ciudades intermedias.

Intendentes de distintos partidos políticos, expresaron la importancia de la propuesta realizada, y destacaron la necesidad de conformar estos espacios para la construcción de los consensos necesarios en pos del crecimiento y desarrollo de sus ciudades y la región.

En ese marco, el secretario de Modernización y Gestión Pública, Pablo Nápoli, planteó avanzar en la conformación de un Consorcio Regional, con el acompañamiento de CAF, que permita fortalecer la cooperación intermunicipal, acceder a asistencia técnica y financiamiento, e impulsar proyectos estratégicos con una mirada de desarrollo sostenible.

El Encuentro contó con la participación del vicepresidente corporativo de CAF, Christian Asinelli, junto a representantes del organismo, entre ellos Guillermo Alves, economista asesor, y Alejo Ramírez, coordinador del programa BiodiverCiudades.

También estuvieron presentes autoridades de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, y el funcionario provincial Alberto Gelené, asesor del Ministro de Infraestructura en la gestión de las Cuencas Hídricas de la Provincia.

Intendentes presentes:

• Myriam Mongay (Lezama)

• Noelia Massaccesi (interina de General Paz)

• Fernando Raitelli (Brandsen)

• Fabián Blanstein (Las Flores)

• Francisco Echarren (Castelli)

• José Castro (San Miguel del Monte)

• Gustavo Barrera (Villa Gesell)

• Sebastián Ianantuony (General Alvarado)

• Juan Manuel Cerezo (General Las Heras)

• Pablo Barrena (Lobería)

• Emilio Cordonnier (Ayacucho)

• Carlos Rocha (General Guido)

• Lisandro Hourcade (Magdalena)

• Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita)

• Sebastián Walker (Pila)

• Nahuel Guardia (General Lavalle)

Acompañaron también funcionarios y equipos municipales, entre ellos, Germán Cardoso, secretario de Ambiente (Tordillo); Francisco Roca, secretario de Producción (Dolores); Marcos Jovanovic, presidente del Honorable Concejo Deliberante (General Madariaga); Javier Volpati, secretario de Producción (General Madariaga); Guillermo Candia, secretario de Obras Públicas (Saladillo); Anabela Fasano, subsecretaria de Obras Públicas (Saladillo); Gabriel Videla, secretario de Hacienda (Pinamar); Agustina Climente, directora de Producción (Pinamar); y por Chascomús: Cipriano Pérez del Cerro, secretario de Gobierno; Leandro Bordalecou, secretario de Desarrollo Social; Julieta Spina, secretaria de Turismo, Deportes y Cultura; Pablo Nápoli, secretario de Modernización y Gestión Pública; Marcelo Teileche, secretario de Hacienda y Producción; José Yezza Ross, subsecretario de Recursos Humanos; y Enrique Inciarte, subsecretario de Educación, Infancias y Juventudes.

El Encuentro Regional, representa un primer paso clave hacia la conformación del FRIDEC, con el objetivo de consolidar una red de municipios que trabajen de manera coordinada para potenciar capacidades, compartir experiencias y construir políticas públicas con impacto regional.

Palabras del intendente Javier Gastón

“Desde Chascomús, Km 0 de la Democracia, propongo crear este Foro, integrado por intendentes de distintos partidos políticos, sobre todo en este contexto tan complejo que atraviesan nuestros municipios.

Un espacio de gestión y de construcción de políticas públicas, con una mirada regional y transversal, que nos permita potenciar el crecimiento y el desarrollo de nuestras comunidades.

También como una herramienta para trabajar juntos en la búsqueda de recursos económicos y financieros a los que, de manera individual, hoy no tenemos acceso.

Por eso recurrimos a la CAF, para pensar entre todos qué posibilidades de acompañamiento y qué tipos de asesoramiento puede brindar el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe”.

