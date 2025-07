Axel Kicillof y Javier Rodríguez presentaron el Plan de Incentivo Forestal 2025

Se reciben solicitudes de productores hasta el 30 de agosto, para inscribirse al programa de forma online. El objetivo es ampliar y mejorar la actividad forestal, combinándola con otros sectores agrícolas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, anunciaron el inicio de la campaña 2025 del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal (PIAF), que desde el 2019 busca generar y ampliar los espacios boscosos, para desarrollar empleo, saldos positivos de exportación y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.

«Antes la provincia no tenía una política forestal», señaló Kicillof durante el acto de lanzamiento, llevado a cabo este viernes en el partido de Carlos Tejedor. «Llevamos plantados 780.000 árboles. Ya saben que no me gustan las promesas, pero vamos a llegar al millón de árboles este año en la provincia, y lo vamos a festejar», agregó.

Desde 2020 y hasta el momento, la Provincia lleva entregados 900 mil árboles, sumando los ejemplares distribuidos a través del PIAF y otros 120 mil correspondientes al Plan de Fortalecimiento de Bosques Urbanos.

En concreto, el plan abarca la provisión de material de plantación de calidad para la realización de forestaciones de producción y protección en predios y escuelas rurales. Esto incluye: macizos forestales de producción maderera, sistemas forestoganaderos o silvopastoriles, montes de abrigo para el ganado y cortinas forestales, para proteger cultivos del viento y para proveer madera. Las especies principales son: álamos, sauces y eucaliptos. Así, se entregarán entre 100 y 2.000 plantas para cada plan presentado, dependiendo de la función y las características de cada lugar.

El programa apunta a productores foresto-industriales, foresto-ganaderos y silvopastoriles, así como agropecuarios y trabajadores de la agricultura familiar, sumado a escuelas agropecuarias y rurales. Las inscripciones comenzaron el 1 de julio y continúan hasta el 30 de agosto, ingresando en la página web de Mi MDA, o directamente desde el portal del Ministerio.

Javier Rodríguez: «Más ingresos para los productores, con mayor sustentabilidad»

«Combinar la actividad pastoril y ganadera con la forestal es fundamental, para brindar mayores ingresos a los productores y garantizar mayor sustentabilidad», subrayó Javier Rodríguez. Y agregó: «La existencia de pequeños bosques en cada uno de los predios es clave para mitigar los efectos de eventos climáticos adversos». Sobre la actividad en Carlos Tejedor, el ministro precisó que se concretó la entrega de 630 ejemplares.

De esta forma, desde 2019 el plan provincial ya asistió a 1.044 proyectos de forestación rural, correspondientes a 94 municipios. Esta política bonaerense incluyó la realización de nueve módulos forestales en las Chacras Experimentales del MDA. También se creó, por primera vez, un laboratorio de semillas en el Vivero Darwin del Parque Pereyra Iraola y se estableció una nueva estación agroforestal en Villarino.

Para conocer más sobre el Plan de Incentivos a la Actividad Forestal 2025, y obtener un instructivo, visitá este link: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/direccion_forestal/promocion_forestal/plan_incentivos