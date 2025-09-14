Atlético Ranchos recibió a Pila por la fecha 3

Con el ánimo decaído ante el mal momento que está pasando Cristian Rodas, entrenador de arqueros, quien sufrió un siniestro vial en la madrugada del sábado; los planteles debieron enfrentar un nuevo compromiso por el torneo liguista.

Toda la familia verdinegra se une en oración y buenas energías por una pronta recuperación del joven preparador físico, y así lo evidenciaron los jugadores al salir a la cancha con una bandera que rezaba “Fuerza Cris”.

El Club Atlético Ranchos recibió a Pila en el “José Luis Brown”, para jugar la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense de Fútbol.

En fecha dividida, el Verdinegro jugó el sábado los partidos correspondientes a los juveniles; mientras que el día domingo lo hicieron el Femenino, Primera y Reserva.

Los resultados del sábado fueron los siguientes:

Séptima: 0-0

Sexta: 0-0

Quinta: partido suspendido por inferioridad numérica del equipo visitante. Ranchos suma tres puntos.

Cuarta: 0-0

El domingo, se disputaron los encuentros del fútbol femenino. En el arranque de la jornada, las chicas cayeron 4-0. Luego, la tercera empató 1-1 con gol de Kevin Pengsawath. Y finalmente, el partido de primera terminó en un empate sin goles.

Prensa CAR