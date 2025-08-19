Anuncian aumento histórico en programas para personas con discapacidad

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto a sus pares Carlos Bianco (Gobierno) y Javier Alonso (Seguridad), presentó un paquete de medidas sociales con eje en la ampliación de derechos para personas con discapacidad. Las becas y peculios destinados a talleres protegidos y centros de día tendrán incrementos de hasta el 100%. Más de 7.000 bonaerenses serán alcanzados por la medida.

El anuncio contempla un 100% de aumento en los peculios que perciben los trabajadores de los talleres protegidos —espacios de inclusión laboral para quienes no acceden al empleo formal— y un 40% en las becas de los programas vinculados a centros de día, hogares, actividades ecuestres y Vida en Comunidad. En total, la medida impactará en 7.000 beneficiarios en toda la Provincia.

“Se trata de un aumento histórico en los programas y políticas destinadas a personas con discapacidad”, subrayó Larroque, quien remarcó que la decisión del gobernador Axel Kicillof implica “un esfuerzo sustantivo del Estado provincial” frente al contraste con la política nacional.

El ministro también anunció una nueva línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria, que otorgará préstamos de hasta $150 millones a tasa subsidiada y con un plazo de devolución de hasta 60 meses para talleres protegidos.

En paralelo, se sumará equipamiento específico del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en escuelas de educación especial, lo que alcanzará a más de 75.000 estudiantes en 1.700 instituciones bonaerenses.

“En un contexto de asfixia financiera, la Provincia demuestra que con una administración responsable es posible sostener y ampliar derechos, a diferencia del trato que reciben hoy las personas con discapacidad por parte del gobierno nacional”, concluyó Larroque.

Detalle de los aumentos

Talleres Protegidos:

• Peculio al trabajador, pasa de $27.735 a $55.470 (+100%)

• Beca al espacio pasa de $37.199 a $52.079 (+40%)

Vida en Comunidad

• Beca: de $257.895 a $361.053 (+40%)

Actividades Ecuestres:

• Beca: de $27.555 a $38.577 (+40%)

Centros de Día

• Beca de $38.571 a $53.999 (+40%)

Hogares para Personas con Discapacidad

• Beca: de $214.913 a $300.999 (+40%)

La medida anunciada por la Provincia coincidió con el fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Decreto 534/2025), que ordenó aplicar la Ley 27.793 para garantizar financiamiento a programas y prestaciones, y subrayó la obligación del Estado de brindar protección reforzada a niños y niñas con discapacidad.

(InfoGEI)Jd