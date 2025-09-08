AJEDREZ: La 4ª Fecha del Prix de la Cuenca del Salado se jugó en Brandsen

Este pasado sábado 6 de septiembre se jugó en el Salón de Jubilados de la ciudad de Brandsen, la 4ª fecha del Prix Zonal de Ajedrez “Cuenca del Salado”.

publicidad

Con un total de 44 jugadores de la zona en las distintas categorías, se disputó un sistema suizo a 7 rondas con 12 minutos por jugador, más 3 segundos por jugada. El mismo, se dividió en tres categorías: sub 10, sub14 y libres.

Las ciudades participantes fueron Belgrano, Las Flores, Brandsen, Monte y Ranchos.

Entre los alumnos de la Escuela Municipal participaron, en la categoría sub10 Alejandro Kanía con 5,5 pts., logró nuevamente el segundo puesto; y Bautista Castro que con 4,5 pts. se ubicó en la tercera posición.

En sub12, participó Alma Viceconte, obtuvo 2,5 unidades. En sub18 participaron Guadalupe Zaniratto logró la 3ª ubicación con 3 pts.; y Luciano Bernal, 1 pt.; mientras que, en libres Alejandro Taus, se posicionó en el tercer lugar en la categoría.

“¡felicitaciones para todos ellos y un agradecimiento muy especial para las familias que acompañaron!”, destaca el Prof. Alejandro Taus

La 5ª y última fecha se jugará en la ciudad de Las Flores el próximo mes.