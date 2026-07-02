TORNEO APERTURA 2026: Atlético Ranchos se prepara para los Cuartos de Final

El próximo fin de semana, el Club Atlético Ranchos disputará la instancia de cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol.
La reserva, Cuarta y Séptima categoría son las que siguen en carrera, y jugarán sus encuentros de la siguiente manera:
SÁBADO 4/7
Séptima división de local en el “José Luis Brown”
CAR VS El Salado – 10:30 horas
Cuarta división de visitante en el “14 de Abril”
Deportivo Castelli VS CAR – 12:00 horas
DOMINGO 5/7
Tercera división viajará al “Juan Silverio Oroz”
Tiro Federal VS CAR – 15:00 horas
Fuente: Prensa CAR