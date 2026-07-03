Detienen a un joven por violencia de genero y privación de la libertad

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:



Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 01/07/2026 se procedió a la aprehensión de un sujeto del sexo masculino de (28) años de edad, quien estaba ejerciendo violencia física sobre su pareja, impidiéndole que se retire de la vivienda.

Al arribo del personal policial, se procede al resguardo de la Victima y traslado al Nosocomio Local fines de asistencia y evaluación de Lesiones sufridas, arrojando las mismas resultado de carácter Leves.

Cumplimentado los recaudos legales para con el aprehendido y al regreso de sede Judicial, mismo queda DETENIDO, formalmente por los delitos de LESIONES LEVES AGRAVADAS POR SER COMETIDAS EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO/DAÑO/AMENAZAS Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, permaneciendo alojado en esta Dependencia, habiendo tomado intervención AYUDANTIA FISCAL LOCAL y UFID DE BRANDSEN.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ, 03 Julio de 2026.