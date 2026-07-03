Nuevo aumento en las multas de tránsito en la Provincia para julio y agosto

El Gobierno bonaerense oficializó un incremento del 2,5% en el costo de las infracciones de tránsito para el bimestre julio-agosto, tras actualizar el valor de la Unidad Fija (UF), el índice que sirve de base para calcular las sanciones. Según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, la UF pasó de $2.215 a $2.271, lo que eleva automáticamente los montos de las multas más comunes.

Entre las sanciones más costosas se encuentran exceder la velocidad máxima y circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), infracciones que pueden alcanzar hasta $2.271.000 en los casos más graves.

Con esta actualización, varias multas de alto impacto ya superan el millón de pesos, profundizando el endurecimiento de las penalidades económicas en las rutas y calles provinciales.

Con el ajuste para julio y agosto, los nuevos precios de las multas son los siguientes:

-Exceso de velocidad: entre $340.650 y $2.271.000

-Circular con la VTV vencida: entre $681.300 y $2.271.000

-Conducir alcoholizado: entre $681.300 y $2.271.000

-Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.135.500 y $2.725.200

-Pasar un semáforo en rojo: entre $681.300 y $2.271.000

-Circular a contramano: entre $681.300 y $2.271.000

-Manejar sin licencia habilitante: entre $681.300 y $2.271.000

-Circular sin seguro obligatorio: entre $681.300 y $2.271.000

-No usar cinturón de seguridad o casco: entre $113.550 y $227.100

-Mal estacionamiento: entre $113.550 y $227.100

-Circular sin la documentación obligatoria: entre $113.550 y $227.100

-Circular sin el comprobante del seguro: entre $113.550 y $227.100

-Circular con exceso de ocupantes: entre $113.550 y $227.100.

(InfoGEI)