Una joven embarazada fue apuñalada en una pelea

En horas de la medianoche se vivieron momentos de gran tensión en el barrio ubicado en cercanías del predio de la Estación, cuando cuatro personas mantuvieron una pelea, que culminó con una mujer embarazada apuñalada y en terapia intensiva.

Si bien no hay información oficial al respecto, ya que aún se encuentran en etapa de investigación, y se aguarda que los implicados se presenten ante la Fiscalía, trascendió que dos masculinos y dos femeninas se pelearon en horas de la noche, y una de ellas apuñaló a la otra en reiteradas oportunidades.

La discusión habría iniciado en el domicilio de uno de los involucrados, y la agresión con arma blanca se dio a pocas cuadras, sobre la calle Moreno.

La joven herida continúa internada en terapia intensiva, y según la última información, se encontraba “bastante estable”.

La agresora es menor de edad y en se encuentra aprehendida, al igual que uno de los dos masculinos.

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