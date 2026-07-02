INSCRIPCIÓN 2027: Porteros y Peones de Cocina

El Consejo escolar de General paz informa a todos los aspirantes a cargos de porteros y peones de cocina 2027 que el día 1º de agosto del 2026 se abrirá la inscripción.

La misma se realizará entre los días 1º al 31 de agosto 2026, debiendo acceder con su usuario ABC al portal ABC.

Los aspirantes podrán inscribirse -de acuerdo a su condición o interés-en:

– Listado General

– Listado de Veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13.559)

– Listado de Personas con Discapacidad (Ley 10.592)

– Listado de Personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 14.783)

PARA LOS ASPIRANTES QUE YA SE ENCUENTRAN INSCRIPTOS EN EL LISTADO 2026

Casa de la Provincia 2º planta – consejoescolargralpaz@gmail.com