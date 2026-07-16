Secuestran auto sin papeles: Su conductor tenía alcohol en sangre y perturbaba la tranquilidad

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que en día de ayer (15/07/2026) en el marco de los Festejos por el triunfo de la Selección Nacional, se dispuso un Operativo de Seguridad, con el fin de prevenir incidentes, en el marco de dicho Operativo se procedió a interceptar a un vehículo marca FORD K, el cual efectuaba aceleraciones al vacío, perturbando la tranquilidad de la ciudad, estableciendo que su conductor carecía de documentación del rodado al momento de la interceptación.

Efectuando pipeta, el mismo arrojó una graduación de 0.87 g/l de alcohol en sangre, motivo por el cual se labran actuaciones contravencionales por infracción a la Ley nacional de Tránsito 24.449 y Ley Provincial 13.937 quedando el rodado secuestrado a disposición del Juzgado de Faltas Local.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ