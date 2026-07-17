El INDEC reveló cuánto cuesta criar a un hijo por mes y la canasta alcanzó un nuevo récord

El INDEC difundió los nuevos valores de la canasta de crianza y registró subas en todas las franjas de edad durante el mes de junio.

El costo de criar a un nene de entre 6 y 12 años alcanzó en junio los $678.308 mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Se trata del monto más elevado entre los distintos grupos etarios analizados por el organismo, que mide los gastos de bienes, servicios y cuidado.

El informe oficial detalló que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: los gastos necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes y el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado. En el caso de los menores de un año, el costo mensual de crianza llegó a $529.539 durante junio.

Para los chicos de entre 1 y 3 años, el monto fue de $630.926, mientras que para el grupo de 4 a 5 años se ubicó en $539.612. Dentro de la canasta para niños de 6 a 12 años, el componente vinculado a bienes y servicios representó $353.885. Ese cálculo incluye los consumos necesarios para el desarrollo de los menores y toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires.

La canasta de crianza volvió a subir

Por otro lado, el valor económico del cuidado para ese mismo grupo etario fue estimado en $324.423. Para calcularlo, el INDEC considera las horas teóricas de atención que requiere cada edad y las valoriza según la remuneración vigente del personal de casas particulares.

La comparación interanual mostró aumentos en todos los segmentos relevados. Para los menores de un año, la canasta pasó de $411.201 en junio de 2025 a $529.539 este año; en los niños de 1 a 3 años subió de $488.700 a $630.926.

En tanto, el costo para chicos de 4 a 5 años aumentó de $411.310 a $539.612, mientras que para el grupo de 6 a 12 años pasó de $517.364 a $678.308 en el mismo período.

La canasta de crianza del INDEC se calcula para cuatro rangos de edad y busca estimar cuánto cuesta mensualmente sostener la crianza de niños y adolescentes, sumando tanto los gastos directos como el tiempo que requieren las tareas de cuidado.

Fuente: o221