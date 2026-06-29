LIMITADA: Alejandro Irigoyen lideró la carrera con invitados

La Limitada Belgranense completó este domingo el organigrama válido por la cuarta fecha de la temporada de La Carrera de Año, con pilotos invitados, en el autódromo “Gabriel Appella”, de la ciudad de General Belgrano, ante un muy marco de público y con una jornada fría y soleada.

La primera final en disputarse fue la de pilotos titulares y fue un gran espectáculo, ya que desde el verde del semáforo hasta la bandera a cuadros fue una lucha sin cuartel entre Alejandro Irigoyen e Ignacio Grifes, quienes se brindaron el todo por el todo en pos del espectáculo con maniobras de altísimo vuelo, buscando la victoria que ambos necesitaban. Para destacar en esta final también fue el avance de Villanueva, Del Río y Grasa, quienes largaron séptimo, octavo y noveno respectivamente, luego del recargo por el podio de la última final.

También fue bueno lo de Tomás Johnston quien con un auto con buen ritmo de carrera logró subirse al tercer escalón del podio. Finalmente, la bandera a cuadros lo veía ganador a Alejandro Irigoyen, siendo el tercer ganador distinto en cuatro fechas, segundo quedó Ignacio Grifes, tercero Tomás Johnston, cuarto Damián Villanueva, quinto Thiago Del Río; luego se ubicaron Raúl Grasa, Fernando Villani, Juan Urruty, Claudio Bergara, Ricardo Tantucci y Pedro Corvalan. Quedaron fuera del 75% de las vueltas y los puntos Firmani, Fernández, Borda y Brunner.

La final de invitados iba a mostrar el retorno a la victoria dentro de la divisional de un ex piloto de la categoría, como lo es Tomás Otegui que, con el auto de Lautaro Firmani, logró superar ni bien se puso en marcha la carrera, en el frenaje de la curva dos a quien largó desde la pole, Valerio Diamante. Detrás fue muy entretenida la lucha entre Diamante, Gastón Billeres y Lucas Bayala; hasta que Diamante perdió algunos puestos más y quedaron Billeres y Bayala pero ya con las diferencias marcadas. Hubo un gran trabajo de Emilio Luciano avanzando hasta el cuarto lugar.

La bandera a cuadros lo encontró a Tomás Otegui como ganador; segundo Gastón Billeres; tercero Lucas Bayala; cuarto Emilio Luciano; quinto Rodrigo Gonzalez; luego arribaron Marcelo Peña, Valerio Diamante, Alexis Pozzo, Juan Barnechea, Juan Pablo Villani, Gustavo Rodriguez y Gustavo Dabadie. Quedaron fuera del 75% de las vueltas Ferré y Lezcano.

Con estos resultados de esta jornada, Alejandro Irigoyen estira la diferencia en la punta del campeonato y acumula 154 puntos; segundo se ubican Tomás Johnston e Ignacio Grifes con 141.5 unidades, cuarto el binomio Raúl Grasa/Carlos Ferré con 124 y quinto Thiago Del Río con 122 puntos.

La próxima fecha será dentro de 28 días, el fin de semana del 25 y 26 de julio en el asfalto del autódromo El Orejando de la ciudad de Roque Pérez.

Abel, Urfini – Prensa