Incendio intencional en plena madrugada

A través de un video captado por una cámara de seguridad privada, se puede ver la secuencia de lo que fue un intento de incendio de una camioneta, durante la madrugada del sábado 27. De milagro, no pasó a mayores.

El hecho sucedió alrededor de la 1:50 de la madrugada, en la calle Betbezé, entre Garay y Sáenz Peña, donde se encontraban estacionados varios vehículos.

Según se puede observar, una persona de sexo masculino, con capucha se acerca a una de las camionetas, y unos segundos después de ocultarse detrás del vehículo, se lo ve alejarse corriendo por la vereda, para unos metros después continuar su marcha con total normalidad.

Instantes más tarde, comienza a verse el resplandor del fuego, que minutos antes habría iniciado esta persona debajo de la camioneta, y que afortunadamente fue detectado por alguien que transitaba por el lugar, y alertó sobre la situación.

Varias personas se hicieron presentes al momento, logrando correr el vehículo antes de que el fuego lo atrapara, evitando a su vez un mal mayor, ya que otra camioneta se encontraba justo delante.

Por este episodio se radicó una denuncia en la estación de Policía Comunal de Ranchos, y se encuentran abocados a la investigación.

Si bien no se incluye en la declaración, ni hay datos formales, habría algún testigo que asegura reconocer al autor del hecho, quien ya posee antecedentes de este tipo de delito.