ANSES: el feriado del 9 de julio interrumpe el calendario de pagos de jubilaciones, así quedan las fechas de cobro

Los depósitos comenzarán el 8 de julio y se pausan durante el Día de la Independencia y un día no laborable.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Este mes tendrá una particularidad: luego del inicio de los pagos el miércoles 8 de julio, el cronograma quedará interrumpido por el feriado del Día de la Independencia, un día no laborable decretado por fines turísticos y el fin de semana.

La situación afectará principalmente a los beneficiarios de las jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF, cuyos pagos se retomarán recién el lunes 13 de julio.

Por ese motivo, ANSES recomendó consultar el calendario de acreditaciones para conocer la fecha exacta de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo queda el calendario de pagos tras el feriado del 9 de julio

El cronograma comenzará de la siguiente manera:

Miércoles 8 de julio : cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 0 y 1 y los titulares de AUH, AUE y SUAF con DNI terminado en 0.

: cobran las jubilaciones mínimas con DNI terminados en 0 y 1 y los titulares de AUH, AUE y SUAF con DNI terminado en 0. Jueves 9 de julio : no hay pagos por el feriado del Día de la Independencia.

: no hay pagos por el feriado del Día de la Independencia. Viernes 10 de julio : no hay pagos programados para jubilaciones mínimas, AUH y SUAF por tratarse de un día no laborable con fines turísticos.

: no hay pagos programados para jubilaciones mínimas, AUH y SUAF por tratarse de un día no laborable con fines turísticos. Sábado 11 y domingo 12 de julio : no hay acreditaciones por tratarse del fin de semana.

: no hay acreditaciones por tratarse del fin de semana. Lunes 13 de julio: se reanuda el cronograma con jubilaciones mínimas y AUH para los DNI terminados en 2.

Cuándo cobran las jubilaciones mínimas y la AUH en julio

El calendario continuará de la siguiente manera:

13 de julio: DNI terminados en 2.

14 de julio: DNI terminados en 3.

15 de julio: DNI terminados en 4.

16 de julio: DNI terminados en 5.

17 de julio: DNI terminados en 6.

20 de julio: DNI terminados en 7.

21 de julio: DNI terminados en 8.

22 de julio: DNI terminados en 9.

Por su parte, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se pagarán entre el 23 y el 29 de julio, según la terminación del DNI.

Qué hay que tener en cuenta

El feriado del 9 de julio no adelanta los pagos.

El viernes 10 de julio tampoco habrá acreditaciones para jubilaciones mínimas, AUH y SUAF.

El calendario se retomará recién el lunes 13 de julio.

Cada beneficiario debe consultar su fecha de cobro según la terminación de su DNI.

Además, las prestaciones de ANSES recibirán en julio una actualización del 2,1%, mientras que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo seguirán cobrando el bono extraordinario de hasta $70.000.

Agencia NA