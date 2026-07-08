VIVEZA DETECTADA: La ANSV sancionó a un motociclista que ocultaba la patente con cinta roja y adhesivos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y sancionó a un motociclista que circulaba con la patente tapada sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero, provincia de Buenos Aires.

La maniobra fue advertida mientras los agentes del organismo nacional recorrían la traza nacional y divisaron una moto cuya chapa patente estaba cubierta con una cinta roja y distintos adhesivos que impedían identificarla correctamente.

«¿Sabés por qué te paramos? Sí, por la patente tapada»

Ante la infracción, los agentes activaron la alerta sonora, detuvieron al motociclista y constataron la adulteración. Además, el conductor se identificó como personal policial y manifestó que se dirigía hacia Quilmes.

Luego de sacar las cintas que ocultaban el dominio trasero del vehículo, pudo continuar su recorrido. Ahora afrontará una multa económica de hasta 700 mil pesos.

Tapar o modificar una patente es una adulteración de documentación obligatoria, considerada una falta grave por la Ley de Tránsito, ya que impide identificar al vehículo en controles, infracciones o hechos viales.

La ANSV continúa realizando patrullajes preventivos y controles en rutas nacionales de todo el país para detectar y sancionar conductas peligrosas o ilegales al volante.