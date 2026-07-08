La Secundaria Nº 4 invita a la Peña de la Independencia

Este viernes 10 de julio, en el Predio del Polideportivo Municipal (playón) de Loma Verde se llevará adelante una gran peña organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 4 “Villa Brown”.

Habrá espectáculos de canto y danza; servicio de Food Truck, paseo de emprendedores y artesanos. Se recomienda llevar reposeras.

La entrada es libre y gratuita, pero quienes deseen colaborar con la institución, pueden acercar los siguientes artículos: Resmas de Hojas, Servilletas, Artículos escolares en general

CRONOGRAMA

Apertura (Locutor).

Himno Nacional Argentino.

Expresión Artística: «Desde la danza del sentimiento patriótico», por estudiantes de la EES Nº4, a cargo de la Profesora Padrón Valeria.

Ballet Infantil ‘y Adultos «Cruz del Sur»

Rodi Farisano.

Ballet Infantil «Héroes de Malvinas».

Alma Belaunzarán (cantante).

Ballet «Guardia de los Ranchos».

Federico Ballejos (cantante).

Ballet Juvenil «General Paz».

Ensamble Vocal (coro).

Ballet juvenil «Héroes de Malvinas».

Guillermo Rasetti y Manuel Araujo / Grupo AIKE.

Hermanos Catullo (cantantes).

Las Changuitas Violineras.

Silvio Granito. (Baile).

Cierre de la Peña.

SE SUSPENDE POR LLUVIA.