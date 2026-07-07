Nueva reglamentación para licencias de conducir profesionales

El convenio entre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) establece un nuevo esquema para la obtención o renovación de licencias profesionales en las categorías C, D y E.

Desde esta semana, entró en vigencia la nueva normativa para licencias de conducir profesionales, correspondientes a las clases C, D y E, con nuevos requisitos e instancias de evaluación.

En consecuencia, se recomienda a todos los vecinos y vecinas que posean o deban renovar estas categorías, acercarse a la oficina de licencias de conducir en la Antigua Estación Ferroviaria, para conocer detalles de la nueva reglamentación vigente y los procedimientos a tener en cuenta.

Independientemente de la fecha de vencimiento de su licencia, pueden acercarse de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 hs., para interiorizarse en la documentación a presentar y en las instancias necesarias para la renovación según su actividad.