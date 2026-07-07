Kicillof habilita ascensos y premia a miles de estatales bonaerenses

Un decreto oficializó ascensos, una bonificación del 20% para quienes llegaron al tope de la carrera y beneficios para agentes con funciones jerárquicas, en línea con el acuerdo paritario alcanzado con los gremios.

El gobierno de Axel Kicillof oficializó una nueva medida para el personal de la administración pública bonaerense al poner en marcha un régimen excepcional de reubicaciones y ascensos para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430. La decisión quedó plasmada en el Decreto 777/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y forma parte de los compromisos asumidos durante la última negociación paritaria con los gremios estatales.

La iniciativa alcanza a los agentes de planta permanente con estabilidad que, al 30 de junio, contaban con al menos dos años de antigüedad. Desde el 1° de julio, ese universo de trabajadores accederá a un ascenso de un grado dentro de su agrupamiento, siempre que no haya sido beneficiado previamente por regímenes de reubicación similares. El Ejecutivo bonaerense sostiene que la medida busca fortalecer la carrera administrativa y reconocer la trayectoria de los empleados públicos.

El decreto también incorpora una bonificación denominada «Permanencia«, destinada a quienes ya alcanzaron la categoría máxima de su escalafón y no tienen posibilidad de seguir ascendiendo. Ese adicional será equivalente al 20% del sueldo básico de revista, tendrá carácter remunerativo y comenzará a abonarse desde julio, aunque no podrá percibirse junto con otros beneficios de similares características.

Otro de los puntos centrales contempla a los trabajadores que vienen desempeñando cargos jerárquicos de manera interina. Quienes acrediten entre tres y cinco años en funciones de conducción, diez años de antigüedad en la administración provincial y hayan aprobado la capacitación correspondiente del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) podrán solicitar una reubicación excepcional en categorías superiores, sin que ello implique la titularización del cargo que ocupaban provisoriamente.

La medida se enmarca en la política que la Provincia viene negociando con los sindicatos de la Ley 10.430, que en las últimas paritarias priorizaron mejoras vinculadas a la carrera administrativa además de la actualización salarial. Desde el Ejecutivo remarcan que el objetivo es generar mecanismos de reconocimiento para trabajadores que, en muchos casos, permanecieron durante años sin posibilidades de progresar dentro del escalafón pese a asumir mayores responsabilidades.

Con esta decisión, el Gobierno bonaerense busca consolidar uno de los compromisos alcanzados en la mesa paritaria y enviar una nueva señal hacia los estatales en un contexto de restricciones presupuestarias. Los agentes alcanzados tendrán un plazo de 180 días hábiles para iniciar el trámite correspondiente, mientras que quienes accedan posteriormente a la jubilación conservarán los efectos de la reubicación y, cuando corresponda, de la nueva bonificación prevista por el decreto.

Fuente: Cronos