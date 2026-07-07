Finalización del operativo de búsqueda en aguas del Río de La Plata

La Coordinación de Operaciones y Emergencias (C.O.E.) informa que, con fecha 4 de julio de 2026, se dió por finalizado el operativo de búsqueda, localización y rastrillaje de las cinco (5) personas desaparecidas en aguas del Río de la Plata.

La decisión fue adoptada en coordinación con la Dirección Provincial de Defensa Civil, luego de haberse desarrollado todas las tareas operativas planificadas y de haberse empleado la totalidad de los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles para este tipo de emergencias.

El operativo se extendió desde el 17 de junio hasta el 4 de julio de 2026, desarrollándose de manera ininterrumpida sobre una amplia zona del Río de la Plata y sectores costeros, mediante un trabajo coordinado entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad, cuerpos de Bomberos Voluntarios y equipos especializados, quienes actuaron bajo una conducción unificada, priorizando en todo momento la eficiencia operativa y la seguridad del personal interviniente.

Durante 18 jornadas consecutivas, el operativo movilizó a más de 600 de efectivos de nuestra Federación Bonaerense y una importante cantidad de recursos terrestres, náuticos y logísticos, reflejando el compromiso, la capacidad de respuesta y el alto nivel de coordinación del Sistema Provincial de Emergencias frente a una situación de gran complejidad.

La Federación Bonaerense expresa su más sincero reconocimiento y agradecimiento a cada una de las instituciones participantes y a todo el personal que intervino en las tareas de búsqueda, destacando el profesionalismo, la vocación de servicio y el esfuerzo demostrado durante toda la operación.

Asimismo, hace llegar su acompañamiento y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en este lamentable suceso, reiterando el respeto y la sensibilidad con la que se desarrollaron todas las acciones llevadas adelante.

Con la finalización de las tareas operativas, la Coordinación de Operaciones y Emergencias da por concluida su intervención en este operativo.