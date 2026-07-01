Tarifa Social SUBE: quiénes seguirán teniendo el descuento y qué requisitos deben cumplir para no perderlo

El Gobierno cambió la forma de financiar el beneficio del 55% en el transporte público.

El Gobierno nacional modificó el esquema de financiamiento de la Tarifa Social SUBE, el beneficio que permite a jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales viajar con un 55% de descuento en el transporte público. Sin embargo, la medida no elimina el beneficio ni obliga a realizar un nuevo trámite para mantenerlo.

La principal novedad de la Resolución 40/2026 es que el Estado nacional dejará de actualizar de manera automática el monto del subsidio cada vez que una provincia o un municipio decida aumentar el precio del boleto. En adelante, el descuento se calculará sobre una «tarifa de referencia» que quedará congelada hasta que la Secretaría de Transporte decida volver a actualizarla.

¿Quiénes seguirán teniendo el descuento?

La medida no modifica el universo de beneficiarios de la Tarifa Social. Seguirán accediendo al beneficio:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Monotributistas sociales.

Titulares de programas sociales nacionales y otros grupos alcanzados por la normativa vigente.

¿Qué hay que hacer para conservar el beneficio?

No hay que hacer una nueva inscripción ni realizar un trámite extraordinario. Para mantener el descuento, los usuarios deben:

Tener la tarjeta SUBE registrada o personalizada.

Contar con el atributo social vigente que da acceso al beneficio.

Verificar que el descuento figure correctamente en la tarjeta.

En caso de haber cambiado de plástico, asociar la nueva SUBE a la cuenta correspondiente.

¿Por qué algunos usuarios podrían pagar más?

El cambio se sentirá principalmente en las provincias y municipios que vuelvan a aumentar el precio del boleto en los próximos meses.

Por ejemplo, si al 30 de junio la tarifa de referencia es de $1.000, el descuento del 55% equivale a $550, por lo que el beneficiario paga $450.

Pero si un municipio decide llevar el boleto a $1.300, el Estado nacional seguirá aportando los mismos $550 y el usuario pasará a pagar $750.

Con el sistema anterior, el descuento se recalculaba sobre el nuevo valor del boleto y el beneficiario abonaba un monto menor.

¿Las provincias pueden cubrir la diferencia?

Sí. La resolución deja en claro que las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires mantienen la facultad de fijar sus propias tarifas y también pueden otorgar beneficios superiores al nacional. En esos casos, deberán hacerse cargo del financiamiento adicional.

Esto significa que una provincia podría decidir sostener un descuento más amplio para determinados usuarios o compensar la diferencia generada por un aumento del boleto, aunque esa decisión dependerá de cada jurisdicción.

¿Se pierde la Tarifa Social SUBE?

La respuesta es no. El beneficio del 55% sigue vigente y continúa alcanzando a los mismos grupos de usuarios.

Lo que cambia es que, desde este miércoles, el subsidio nacional dejará de acompañar automáticamente cada incremento del transporte público, un esquema que el Gobierno justificó por la creciente dispersión de tarifas entre las distintas jurisdicciones del país y la necesidad de dar mayor previsibilidad al gasto público.

Agencia NA