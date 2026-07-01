Cuenta DNI confirmó los descuentos de julio: qué cambia para las vacaciones de invierno

La billetera digital de Banco Provincia renovó sus promociones para julio. El detalle de los descuentos, los topes y las novedades de la Cuenta DNI.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Cuenta DNI renovó su esquema de descuentos para julio. La billetera digital de Banco Provincia mantendrá sus populares beneficios en distintos rubros y, además, incorporará mejoras en algunas de las promociones más utilizadas por sus usuarios.

El nuevo cronograma incluye reintegros en comercios de cercanía, ferias, mercados, garrafas, librerías, farmacias, perfumerías y estaciones de servicio adheridas, además de promociones especiales para eventos y opciones de financiamiento con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

La novedad de Cuenta DNI en julio

La principal novedad del mes pasa por dos beneficios que incrementarán el monto máximo de devolución. Tanto la promoción de gastronomía como la de los locales YPF Full elevarán su tope de reintegro semanal de $8.000 a $10.000, una mejora que llega en plena temporada de vacaciones de invierno.

En el caso de gastronomía, el descuento estará disponible todos los días de la semana, mientras que en YPF Full regirá los sábados y domingos para compras en locales adheridos. En ambos casos, el beneficio es del 25% y el nuevo tope se alcanza con consumos de $40.000. La promoción no incluye la compra de combustibles.

Además, durante el receso invernal, Banco Provincia también ofrecerá promociones especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y sumará por primera vez descuentos vinculados al rubro de movilidad.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI en julio

Todos los días

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope de $18.000 por mes.

Universidades, entidades educativas, clubes y eventos: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía: 25% de descuento todos los días, con nuevo tope de $10.000 por semana.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope de $15.000 por mes.

Días especiales

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con nuevo tope de $10.000 por fin de semana. No aplica para combustibles.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Además, sigue la promoción con las tarjetas de crédito vinculadas a la Cuenta DNI. Banco Provincia ofrece hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Este esquema de promociones estará vigente durante julio y busca incentivar el consumo en comercios bonaerenses durante las vacaciones de invierno, con beneficios que alcanzan tanto a las compras cotidianas como a las salidas gastronómicas y actividades recreativas.