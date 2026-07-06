Ranchos Newcom se quedó con el primer puesto en Las Flores

El equipo de Ranchos Newcom tuvo una destacada actuación y se consagró campeón invicto del torneo organizado por Fénix de Las Flores, en la categoría +40, luego de una gran jornada de competencia en la que demostró compromiso, trabajo en equipo y un excelente nivel de juego.
Con este resultado, Ranchos Newcom se quedó con el primer puesto, reafirmando el crecimiento del equipo y el esfuerzo que viene realizando en cada competencia.
El podio final quedó conformado de la siguiente manera:
1.º: Ranchos Newcom
2.º: Fortineros
3.º: Pila
Un nuevo logro para Ranchos Newcom, que continúa dejando en alto el nombre de la ciudad y consolidándose como uno de los equipos protagonistas de la categoría +40.