La menor que apuñaló a otra joven quedó detenida por “homicidio en grado de tentativa”

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios Locales de Comunicación, que con fecha 04/07/2026 se concurre a un llamado por incidentes en la calle MORENO en el ingreso al Barrio La Estación, constatando que dos femeninas y dos masculinos, todos conocidos entre sí, previamente habían mantenido una discusión en una vivienda, ubicada a metros de donde ocurrió la reyerta y continuaron en la vía pública, frente a la vivienda de una de las femeninas que protagonizó el incidente.

De dicha pelea surge que una femenina menor, utilizando un arma blanca le aplica varias puñaladas a la femenina restante, la cual queda tendida en el suelo hasta el arribo de personal médico, que traslada de urgencia a la misma hasta el Nosocomio Local, donde permanece internada a la espera de su recuperación.

Dentro de ese conflicto uno de los masculinos, y ex pareja de la víctima agredida, toma un ladrillo o elemento símil, y le aplica un golpe en la cabeza a la menor que en primer término había apuñalado a su oponente. Como resultancias, es aprehendida la menor femenina agresora y el masculino que se hallaba con su ex pareja, poseyendo medidas cautelares vigentes por una denuncia anterior de Violencia de Género.

Horas más tarde, la menor quedó internada en Nosocomio Local por el golpe sufrido en su cabeza, aprehendida por el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, con custodia policial hasta su alta médica, la cual se concretó en el día la fecha, dónde fue alojada en un Instituto de Menores, convirtiendo el Juzgado de Garantías del Joven la aprehensión en DETENCION, por su parte el masculino mayor de edad quedó alojado en esta Dependencia por el delito de DESOBEDIENCIA, con intervención de la UFID de Brandsen y Ayudantía Local.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.,

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ