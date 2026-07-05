Con Canales y Eseiza, Club Social y Deportivo de General Belgrano es el campeón

TORNEO 35° ANIVERSARIO CENTRO VASCO CHASCOMUS

En una jornada con mucho público y partidos muy parejos, el Social y Deportivo de General Belgrano hizo todo bien, sin fisuras y haciendo valer la localía.

Siendo parte de este equipo, estaban los rancheros Maximiliano Eseiza y José Canales.

Resultados:

Suma 12.

Canales J-Eseiza M (CSyD) a Gerez G-Moretti A-Defeo E (CAI) 12/8 12/9.

Suma 9.

Seillant LM-Suarez G (CSyD) a Marruedo L-Roldan B-Bordazahar M (CAI) 12/11 12/5.

Suma 7.

San Quintín A-López B a Machicote F-Arbeleche A 12/3 12/9.

Luego de los partidos se realizó la premiación, donde estuvieron presentes el Secretario de Deportes de la Municipalidad de General Belgrano, Profesor Luis María Seillant, el Presidente del Centro Vasco Chascomús, Gustavo Armendariz, dirigentes de la institución Emiliano Armendariz y Mariano Mendivil, autoridades del club local.

Se entregaron Copa, medallas y obsequios para el equipo campeón y copa, medallas y obsequios para el equipo finalista.

Prensa Liga Regional