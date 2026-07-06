CUARTOS DE FINAL: El Verdinegro disputó los partidos de ida

Las categorías tercera, cuarta y séptima del Club Atlético Ranchos, disputaron este fin de semana los partidos de ida, en la instancia cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol.

En el primer partido disputado, la séptima cayó 1-0 ante la Agrupación Deportiva El Salado. La cuarta, por su parte, tampoco pudo venirse con una victoria de Castelli frente a Deportivo. Este equipo cayó 2-1. El gol ranchero lo marcó Gregorio Maggi.

Finalmente, la Reserva consiguió un empate en condición de visitante frente a Tiro Federal en el “Juan Silverio Oroz”. El único gol del conjunto visitante lo marcó Francisco Montero, quien selló el 1-1 en la ida.

El próximo fin de semana, los tres equipos buscarán levantar estos resultados para conseguir el pase a la semifinal del Torneo Liguista.

Prensa CAR / Foto: Juan Manuel Mazzino