El Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez, tiene el agrado de invitar a la comunidad a los actos oficiales programados al celebrarse el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, el próximo jueves 9 de julio.
PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
10:00 hs. – PLAZA DE MAYO
- Izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera Bonaerense.
- Himno Nacional Argentino.
- Oración por la Patria, oficiada por el Padre Mario Peralta Luna.
- Palabras alusivas, a cargo de Julieta Laborde, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°212.
- Cuadro alegórico denominado “1816: Una conversación entre el pasado y el presente”, representado por alumnos y alumnas de 3° A y 5° D de la Escuela Primaria N°1.
- Pericón Nacional, por Estudiantes del Instituto Secundario Sagrado Corazón.
- Al finalizar, compartiremos un chocolate caliente.