Patrulla Rural General Paz informa

En el día de la fecha se recibió llamado telefónico por parte de un productor agropecuario de la localidad de Loma Verde quien alertó sobre la presencia de personas realizando el arte de la caza con armas de fuego.

Ante esta eventualidad, se dispuso movilizar personal y medios a los fines de dar una pronta respuesta, logrando la interceptación e identificación de un vehículo marca Volkswagen modelo Amarok color blanca, tres personas mayores de edad oriundas de Paso del Rey, Tigre y San Fernando, los cuales portaban una carabina Marca MOSSBERG PATRIOT 30-06PGL SPRINFIELD, una escopeta calibre 12 Modelo HOMBRA, escopeta marca BENELLI modelo PREMIUM PLUS calibre 12, una caja de cartucho calibre 12 y un cinto porta cartuchos.

Ante ello, se procede al traslado de los sujetos y elementos mencionados al asiento físico del CPR General Paz, a los fines de realizar actuaciones contravencionales pertinentes Art. 268 de la Ley 10081/83.

Es dable mencionar que los ciudadanos identificados poseían credenciales correspondientes de las armas mencionadas. Interviene Ministerio de Desarrollo Agrario.

CPR General Paz