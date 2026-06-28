El Verdinegro recibió a El Indio

Este sábado y domingo se jugó la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol, donde el Club Atlético Ranchos recibió al Club El Indio, en el “José Luis Brown”.

Con esta doble jornada, se cerró la zona de clasificación. “Por ese motivo, felicitamos a las categorías que obtuvieron la clasificación a cuartos de final y alentamos a los que no llegaron para volver más fuertes en el Clausura”, remarcan desde el Verdinegro.

Los resultados fueron los siguientes:

Séptima 3-1. Goles: Ravirú, Larroudé (2)

Sexta 0-0

Quinta 6-0. Goles: Arisnabarreta, Tallarico, Lebrero, Pengsawath, Torres y García

Cuarta 9-0. Goles: Maggi (4), Craise, Agra Alfaro (3), Piriz

Tercera 0-1

Primera 3-2. Goles Funes, Ferrante (2)

PRENSA CAR