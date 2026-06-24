¿Es el 24 de junio el día más ‘argentino’ del calendario?

Gardel, Fangio, Sábato, Riquelme y Messi, entre otros nacieron o murieron un 24 de junio. En año de Mundial, la fecha vuelve a cargar las tintas de celeste y blanco

Hay fechas que simplemente pasan. Y hay fechas que parecen elegidas a dedo por la historia. El 24 de junio es de las segundas. Si alguien se sentara a inventar el día más argentino posible y lo pusiera en el calendario, no le saldría tan redondo como lo que ya existe.

Tango, Fórmula 1, literatura, fútbol, cuarteto. Todo el mapa cultural del país comparte cumpleaños o despedida en esta misma jornada. Y este año 2026, con la Selección Argentina jugando un Mundial en Norteamérica, la fecha vuelve a tener el volumen al máximo.

El tango lo llora y el tango lo celebra para siempre

Todo arranca, inevitablemente, con Carlos Gardel. El 24 de junio de 1935, el Zorzal Criollo murió en Medellín en un choque entre dos aviones en la pista del aeropuerto Olaya Herrera, a los 44 años, en el pico de su carrera.

Con él fallecieron su letrista Alfredo Le Pera y varios integrantes de su equipo. El mundo del tango nunca volvió a ser el mismo, y Medellín quedó para siempre unida a su nombre.

El Chueco y el día del piloto

Un 24 de junio de 1911 nació en Balcarce, provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Fangio.

Quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, considerado por muchos estudios científicos el mejor piloto de todos los tiempos. Ganó con cuatro marcas distintas, en una época en la que las carreras literalmente mataban.

En su homenaje, cada 24 de junio se celebra en la Argentina el Día Nacional del Piloto.

El físico que escribió para siempre

También el 24 de junio de 1911, pero en Rojas, provincia de Buenos Aires, nació Ernesto Sábato. El mismo día que Fangio, exactamente.

Físico de formación, escritor por vocación y conciencia moral del país por circunstancias históricas, Sábato presidió la CONADEP, la comisión que documentó los crímenes de la dictadura. Autor de El túnel y Sobre héroes y tumbas, dejó tres novelas que pesan toneladas. Junto al Chueco son dos leyendas nacidas el mismo día, en el mismo año, en la misma Argentina.

La gloria del Pincha y el “coronel” San Martín

El 24 de junio de 1927 nació en la ciudad bonaerense de Junín, Osvaldo Zubeldía, el entrenador que revolucionó el fútbol argentino con Estudiantes de La Plata a fines de los 60: campeón local, tricampeón de América y campeón intercontinental.

Y si vamos más atrás en el calendario, un 24 de junio de 1789 nació en Saladas, Corrientes, Juan Bautista Cabral, el granadero que arriesgó su vida para salvar al entonces aún Coronel José de San Martín en el Combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. La historia lo recuerda como sargento, aunque murió siendo soldado.

Rodrigo, el potro que se fue demasiado joven

El 24 de junio del 2000 murió el cordobés Rodrigo Bueno en un accidente de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata. Tenía 27 años y acababa de llenar el Luna Park trece veces.

En el mismo choque también falleció Fernando Olmedo, hijo del cómico Alberto Olmedo. El cuarteto cordobés nunca lo olvidó, y dejó solo a La Mona Jiménez como la única figura de esa escala.

Román, la Pulga y el Pájaro

Y si de fútbol se trata, el 24 de junio es una fecha que hace llorar de alegría. El 24 de junio de 1978 nació en San Fernando Juan Román Riquelme, ídolo absoluto y hoy presidente de Boca Juniors.

El 24 de junio de 1987 nació en Rosario Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina que hoy mismo cumple 39 años concentrado para el Mundial 2026.

Y el 24 de junio de 1990, Argentina eliminó a Brasil en los octavos de final de Italia ’90 con un gol de Claudio Caniggia tras una genial asistencia de Diego Maradona, en un partido que ni en mil años podrá repetir un triunfo así, con tantas ocasiones en contra. Ah, también ese día nació la leyenda del bidón del que bebió el brasileño Branco.

Un solo día tiene todo eso.

Que el 24 de junio sea el día más argentino del año no es una metáfora. Es, simplemente, un hecho.

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