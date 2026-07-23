La Provincia advierte sobre la suba del desempleo: las regiones más afectadas

La Provincia de Buenos Aires advierte un preocupante aumento del desempleo, con Mar del Plata y Bahía Blanca como las regiones más afectadas por la crisis.

En medio de la crisis de varios sectores productivos que se traduce en despidos, suspensiones y cierres de empresas, desde el Gobierno de Axel Kicillof destacaron que el desempleo aumentó en los seis principales aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2023.

El mayor deterioro se registró en Mar del Plata, donde la tasa de desempleo pasó de 4,9% a 9,3%, mientras que Bahía Blanca-Cerri y San Nicolás-Villa Constitución también exhibieron incrementos superiores a los dos puntos porcentuales. Mientras que Gran La Plata sobresale por el fuerte aumento de la subocupación, un dato que suele pasar más desapercibido, pero refleja un deterioro del mercado laboral incluso entre quienes conservan un empleo.

“La política económica nacional está excluyendo a miles de familias bonaerenses”, escribió en la red social X el ministro de Economía, Pablo López, al difundir una serie de datos sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC). Y resaltó que en el territorio se contabilizan 137.000 personas desocupadas más que en el primer trimestre de 2023.

De acuerdo al funcionario bonaerense, la tasa de desocupación promedio de los seis aglomerados de la provincia pasó del 8% en el primer trimestre de 2023 al 9,5% en igual período de 2026, un aumento de 1,5 puntos porcentuales.

Entre las regiones, Mar del Plata encabezó el deterioro, con un incremento de 4,4 puntos, al pasar de 4,9% a 9,3%. Le siguieron Bahía Blanca-Cerri, donde el desempleo aumentó de 7,8% a 10,1% (+2,3 puntos), y San Nicolás-Villa Constitución, que pasó de 8,6% a 10,4% (+1,8 puntos).

En los partidos del Gran Buenos Aires, la desocupación subió de 8,3% a 9,7% (+1,4 puntos), mientras que en Gran La Plata pasó de 7,1% a 7,8% (+0,7 puntos). Mientras que en Viedma-Carmen de Patagones, la tasa pasó de 0,3% a 2,1%.

En el 1° trimestre de 2026, la desocupación en PBA creció 1,5 puntos respecto de 2023



La crisis laboral alcanza a todo el territorio provincial: los 6 aglomerados urbanos registran mayor desocupación



La política económica nacional está excluyendo a miles de familias bonaerenses pic.twitter.com/S1Bl87HY6Q — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) July 22, 2026

La subocupación de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires

El deterioro también se reflejó en la subocupación, que aumentó en cinco de los seis aglomerados. El mayor crecimiento se observó en Gran La Plata, donde la tasa prácticamente se duplicó al pasar de 9,3% a 18,2%, seguida por Partidos del Gran Buenos Aires (de 8,9% a 12,1%) y el promedio provincial, que pasó del 9% al 12,3%.

“La subocupación agrava el cuadro. Cada vez son más los y las bonaerenses que trabajan menos horas de las que demandan para cubrir sus necesidades económicas”, dijo López.

En cambio, Mar del Plata fue el único aglomerado que mostró una reducción de la subocupación, al descender de 13,8% a 10,5%, aunque continúa siendo una de las regiones con mayores niveles de problemas de inserción laboral.

Por grupos poblacionales, la desocupación aumentó tanto entre mujeres como entre varones. Entre los jóvenes de hasta 29 años, el desempleo femenino descendió de 19,2% a 17,1%, mientras que entre los varones de la misma edad aumentó de 14,4% a 16,7%. En los grupos de 30 a 64 años también se registraron incrementos para ambos sexos.

Fuente: Agencia DIB