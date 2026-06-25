El Senado aprobó los pictogramas en el transporte, para fortalecer la inclusión

En la última sesión, la Cámara Alta bonaerense votó el proyecto que establece la obligatoriedad de utilizar y colocar pictogramas (*) en las empresas de transporte público.

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó este miércoles el proyecto de ley presentado por la diputada provincial Luciana Padulo, y respaldado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, que establece la incorporación de pictogramas de accesibilidad en las unidades de transporte público de pasajeros, con el objetivo de garantizar una movilidad más inclusiva y accesible.

La iniciativa, que incorpora el artículo 47 bis al Decreto Ley 16.378/57, establece la obligatoriedad de utilizar y colocar pictogramas en las empresas de transporte público para facilitar la accesibilidad comunicacional a personas con discapacidad que presentan dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal.

En este sentido, el ministro Marinucci celebró la aprobación de la iniciativa y destacó: «Estamos comprometidos en seguir promoviendo políticas públicas que garanticen el acceso universal al transporte, porque entendemos que la movilidad también es un derecho. La colocación de pictogramas representa un paso más en la construcción de una provincia más inclusiva, donde todas las personas puedan desplazarse con libertad, autonomía y seguridad».

En ese marco, la aprobación legislativa representa un avance sustancial en el proceso de transformación que lleva adelante el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, con una agenda centrada en la accesibilidad, la equidad y la ampliación de derechos para las y los bonaerenses. Así, Marinucci agradeció el trabajo legislativo de Diputados y Senadores para promover la modificación en la legislación.

Por su parte, la diputada Luciana Padulo remarcó la importancia de la articulación institucional para concretar políticas públicas con impacto real: «Este acompañamiento del Ministerio de Transporte es fundamental para seguir impulsando una ley tan importante, que contribuirá a mejorar la convivencia, la interpretación y la sensibilidad en nuestra sociedad».

Desde el inicio de la gestión de Martín Marinucci, el Ministerio de Transporte bonaerense viene desarrollando políticas orientadas a consolidar un sistema de movilidad más humano, accesible e igualitario, mediante la incorporación de unidades con piso bajo, la instalación de rampas en estaciones, la capacitación con perspectiva de discapacidad y la ampliación del programa de Pases Libres Multimodales.

Con la aprobación de esta iniciativa, la provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con un transporte público más inclusivo, accesible y pensado para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas.

(*) Los pictogramas son símbolos gráficos que representan objetos, acciones o ideas de manera visual y simplificada, permitiendo comunicar información de forma universal sin necesidad de palabras.