La familia de Chela Uzcudun de Ferrante desea expresar su más profundo y sincero agradecimiento al Hospital Campomar, a la Dra. Paola Maggi, al Dr. Pérez, a los médicos de sala, enfermeras, personal de limpieza y personal de cocina.

Queremos destacar y agradecer la excelente atención brindada a Chela durante su estadía, asícomo el acompañamiento, la calidez humana, la hospitalidad y la empatía que tuvieron con toda nuestra familia en momentos tan significativos.

Su profesionalismo, dedicación y calidad humana nos hicieron sentir contenidos y acompañados en todo momento.

Reciban nuestro reconocimiento y gratitud por cada gesto de cuidado, respeto y compromiso.

Muchas gracias.

Familia Ferrante